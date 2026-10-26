Capriolo resta incastrato in una recinzione a Pray: intervengono i vigili del fuoco

Intervento particolare nella tarda mattinata di oggi, domenica 25 ottobre, a Pray. Un capriolo è rimasto incastrato in una recinzione in via Collo, senza riuscire a liberarsi autonomamente.

La presenza dell’animale in difficoltà è stata segnalata intorno alle 12. L’allarme ha fatto intervenire i vigili del fuoco volontari di Ponzone, chiamati a raggiungere il punto e valutare come procedere senza provocare ulteriori conseguenze al capriolo.

Il recupero in sicurezza

Una volta sul posto, i soccorritori hanno iniziato le operazioni necessarie per liberare l’animale dalla struttura nella quale era rimasto bloccato. L’intervento ha richiesto particolare attenzione, sia per evitare che il capriolo si ferisse ulteriormente sia per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza.

Gli animali selvatici, quando si trovano intrappolati e spaventati, possono infatti compiere movimenti improvvisi nel tentativo di fuggire. I vigili del fuoco sono quindi intervenuti con cautela, riuscendo a liberare il capriolo dalla recinzione.

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Un intervento insolito per la squadra di Ponzone

I vigili del fuoco vengono spesso chiamati non soltanto per incendi e incidenti, ma anche per il recupero di animali finiti in situazioni di pericolo. In questo caso l’intervento ha riguardato una specie particolarmente diffusa nelle zone boschive della Valsessera.

La vicinanza tra aree naturali e abitazioni rende infatti possibile che caprioli e altri selvatici si avvicinino alle zone frequentate dall’uomo, con il rischio di restare bloccati in reti, cancellate o altre strutture.

Da verificare le condizioni dell’animale

Al momento non sono state diffuse indicazioni precise sulle condizioni del capriolo dopo il recupero. La priorità dell’intervento è stata comunque quella di liberarlo rapidamente, evitando che la permanenza nella recinzione potesse causare ulteriori ferite o stress.

L’episodio si è concluso senza conseguenze per le persone. Il soccorso di via Collo ha impegnato i volontari di Ponzone fino alla completa liberazione dell’animale, riportando la situazione alla normalità.

Foto d’archivio

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