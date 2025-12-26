Ladri in azione nella scuola primaria di Pray: scassinato il distributore di bevande per rubare le monetine. E’ accaduto l’altra notte, sono partite le indagini dei carabinieri.

Pray, la scuola nel mirino dei ladri: scassinato il distributore di bevande

La scuola primaria di Pray è stata presa di mira dai ladri nei giorni scorsi, quando le attività erano già chiuse per le festività natalizie. Il furto, secondo le prime informazioni, sarebbe infatti avvenuto nella notte compresa tra il 22 e il 23 dicembre, quando l’edificio era chiuso e privo di personale.

Ignoti si sarebbero introdotti all’interno della struttura forzando una porta secondaria. Una volta entrati, avrebbero danneggiato un distributore automatico di bevande, riuscendo poi a impossessarsi della cassettina utilizzata per la raccolta delle monete. I malviventi avrebbero quindi tentato di accedere anche a un locale adibito alla custodia delle apparecchiature elettroniche della scuola: il lucchetto della stanza è risultato infatti manomesso, ma in questo caso non sarebbe stato sottratto alcun materiale.

Avviate le indagini

A scoprire quanto accaduto è stato un collaboratore scolastico, che ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari dell’Arma sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini volte a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Un elemento che potrebbe rivelarsi utile alle indagini è la presenza di un sistema di videosorveglianza all’interno dell’istituto. Le immagini registrate dalle telecamere saranno ora analizzate dagli inquirenti per cercare di fare maggiore chiarezza sull’episodio e risalire agli autori del furto.

