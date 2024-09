Pray torna in vetrina: quattro giorni di eventi, musica e gastronomia. Apre la kermesse di fine estate: tra le novità di quest’anno, la sfilata delle associazioni e la camminata in bianco.

Quattro giorni di “Pray in vetrina”, la maggiore manifestazione della Valsessera. La kermesse apre i battenti nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre, per chiudere nella serata di lunedì 16. Saranno quattro giorni ricchi di iniziative, spettacoli, musica, gastronomia curati, come sempre, dalla Pro loco di Pray in collaborazione con altre realtà.

Tra le novità di quest’anno la presenza delle associazioni del territorio, che saranno sotto ai riflettori sabato, con una sfilata a loro dedicata. Un momento questo per evidenziare il lavoro, l’impegno e la passione di questi volontari. In programma, nella mattinata di domenica, la camminata in bianco all’insegna del divertimento e della convivialità.

Domenica con Dj Fargetta

«Tra le novità di questa 34ma edizione – spiega il presidente Aldo Vellati – ci sarà la presenza del dj set Getfar Fargetta, che coinvolgerà il pubblico con la musica. Fargetta è stato lo storico dj del Deejay Time, il programma cult-dance di Radio Deejay. In questo caso è attiva una prevendita, mentre gli altri spettacoli sono a entrata libera».

«Anche i bar esterni al paese parteciperanno e si trasferiranno all’interno della festa proponendo iniziative. Come sempre non mancherà il coinvolgimento delle associazioni, che abbiamo voluto evidenziare con una sfilata. Ma anche durante la festa il loro supporto è prezioso».

Il paese si colora di giallo e fucsia

I volontari hanno già appeso i fiocchi colorati di giallo e fucsia per abbellire il paese. Coinvolti anche i citadini e i commercianti che sono stati invitati a decorare il balcone, facciata o vetrina di giallo e fucsia. Le premiazioni dei concorsi “L’addobbo più bello” e “La vetrina più bella” sono in calendario lunedì durante la serata conclusiva.

Non mancheranno gli spazi dedicati alla gastronomia che, come sempre, riescono ad attirare un numeroso pubblico. Il mercato coperto, per l’occasione, si trasformerà in un gigantesco ristorante dove si potranno assaporare anche piatti provenienti dalle tradizione di Piemonte, Umbria, Veneto e Puglia.

Il programma dei quattro giorni

Venerdì 13 settembre

Alle 16.30 apertura del luna park e del Chiringuito

Alle 18 in via Sella mostra fotografica di Raffaella Bordini.

Alle 19 apre lo stand gastronomico e “Sapori in tavola”.

Alle 21.30 al salone polivalente: “Balla con le stelle” con esibizione di Extravagance dance school. A seguire serata danzante con DJ Mike.

Sabato 14 settembre

Alle 14.30 in piazza Vittime di Bologna iscrizioni mototour in Valsessera e partenza alle 16.

Alle 17 sfilata delle associazioni della Valsessera con Banda musicale cittadina di Romagnano Sesia.

Dalle 18 in via Sella aperitivi in vetrina, evento organizzato da Al Baret. Musica con i Cridis.

Alle 19 apertura “Sapori in tavola”. Al bar trattoria Cristina piatti e musica con gli Echo group.

Alle 21 in via Sella. “Locanda di Nadia” il Circolo di Pray alto proporrà miacce dolci e salate in compagnia della Mixobolo band.

Alle 21 in piazza Vittime di Bologna concerto Bandit band e drink a cura di Pausa Caffé Pray.

Alle 21.30 al polivalente disco party “Remember le Cave” con Dj Fazza – Comix.

Domenica 15 settembre

Alle 9.30 messa alla chiesetta dell’Assunta.

Alle 9.30 apertura iscrizioni alla “Camminata in bianco” (quota 10 euro e prenotazione al 3534719454 con gadget ai partecipanti).

Dalle 10 agility dog al Paco Bau con Marica Regalli.

Dalle 10 in via Sella apertura della fiera mercato con hobbisti, artigianato, prodotti tipici.

Alle 11 in via Sella sfilata della Banda musicale di Portula.

Alle 12 apre “Sapori in tavola”.

Artisti in via Sella

Dalle 15 in piazza Vittime di Bologna. Ludo Bus street art. In via Sella trampolieri e Prisma band. Sempre in via Sella: Marciapè street band, una passeggiata musicale tra i diversi generi musicali.

Al monumento ai caduti Salvo the best, artista di strada milanese, presenta uno spettacolo energetico con i brani dance remixati degli anni Ottanta.

In via Sella “Marta in Wonderland” propone uno spettacolo itinerante di bolle di sapone.

Esibizione di Violintronic: duo composto da violino elettrico e dj. Presente la Carovana e Band poetica. Oltre al consueto allestimento scenografico e musicale, Carovana si arricchirà con l’esibizione dal vivo del gruppo musicale Poetica.

Eventi in serata

Alle 17 in piazza Vittime di Bologna il Mago Richard propone uno show di giocoleria, meraviglia e divertimento.

Al monumento ai caduti spettacolo di Alessandro Moscalba, performer aerialista e finalista a Tu si que vales 2021. Alessandro porterà in scena un numero di Acro Pole.

Alle 19 apertura del padiglone gastronomico e di ristorazione “Sapori in tavola”.

Alle 22 al salone polivalente. Special guest il dj set Getfar Fargetta. Prevendita acquistabile Al Baret (3665348355), Pausa caffè Pray (015766437). Ingresso con consumazione 10 euro.

Lunedì 16 settembre

Alle 19 apertura di “Sapori in tavola”.

Alle 21.30 serata danzante con Alex Biondi band. Nel corso della serata premiazione dell’addobbo e della vetrina più belli.

