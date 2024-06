Pray volta pagina: Lucio Aimone nuovo sindaco. Sconfitto il primo cittadino uscente Gian Matteo Passuello.

Pray volta pagina: Lucio Aimone nuovo sindaco

Dopo due mandati, il sindaco di Pray Gian Matteo Passuello deve cedere il passo a Lucio Aimone, eletto nuovo primo cittadino. La sua lista “Pray da vivere” ha raccolto 601 voti (57 per cento) contro i 442 di “Pray per i beni comuni” di Passuello (43 per cento).

Ha votato quasi il 57 per cento degloi aventi diritto.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook