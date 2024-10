Principio di incendio in una canna fumaria a Trivero. Per fortuna l’allarme è stato lanciato in modo tempestivo.

Principio di incendio in una canna fumaria a Trivero

Intervento dei vigili del fuoco l’altra sera a Trivero per un principio d’incendio che ha interessato una canna fumaria. Con le temperature in calo si iniziano ad accendere le stufe ed è sempre utile effettuare i dovuti controlli per evitare brutte sorprese.

LEGGI ANCHE: Canna fumaria in fiamme a Grignasco, intervento dei vigili del fuoco. LE FOTO

Martedì sera per fortuna l’allarme è scattato in modo tempestivo nella casa di Trivero interessata dal principio d’incendio. I proprietari si sono subito accorti che c’era qualcosa che non funzionava in modo regolare. E così hanno chiamato i vigili del fuoco. La squadra del distaccamento di Ponzone è riuscita in poco tempo a mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Presenti anche i carabinieri per il controllo del caso.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook