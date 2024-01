Quattro nazionali di sci si allenano a Bielmonte. Oltre all’Italia, anche Svizzera, Francia e Spagna hanno scelto l’Oasi Zegna Ski Racing Center per la loro preparazione.

Oltre all’Italia, ci sono (o sono in arrivo) atleti delle nazionali di Spagna, Francia e Svizzera. Oasi Zegna Ski Racing Center, l’innovativo centro sciistico progettato a Bielmonte, si conferma meta ideale per gli allenamenti di sciatori professionisti, a livello agonistico e Sci Club. Sulle piste innevate è infatti arrivata martedì la squadra nazionale A Svizzera che ha già completato il primo allenamento in mattinata.

Gli atleti elvetici presenti sono Simonet Livio, Tumler Thomas, Bissig Semyel, FIschbacher Marco, Zippert Lukas e Mettler Josua. Sempre dalla Svizzera sono attesi nei prossimi giorni anche i team femminile e maschile della squadra nazionale B.

Arrivata anche la Spagna

Da ieri, mercoledì 3 gennaio, presenti sulle piste dell’Oasi Zegna anche la squadra A Spagnola al completo, la squadra nazionale italiana B Maschile oltre al team francese di Coppa Europa accompagnato dall’allenatore Sébastieb Brenier.

Già nei giorni scorsi Petra Vholvà e la Nazionale italiana C di Slalom, con suoi atleti Edoardo Saracco, Fabio Allasina, Andrea Bertoldini, Stefano Pizzato e Federico Romele, hanno scelto Bielmonte per le loro sessioni di allenamento.

Anche i preziosi sci club del territorio si allenano costantemente allo Ski Racing Center come il Comitato Aoc femminile, lo Sci club Sansicario, lo sci club Sauze d’Oux e immancabile lo sci club “padrone di casa” Bielmonte Oasi Zegna.

Pronto anche il palazzetto

Durante gli allenamenti il palazzetto di Bielmonte sarà allestito per la preparazione atletica degli sportivi e delle loro attrezzature. Se soggiornerete in Oasi Zegna nei prossimi giorni potreste incontrare le varie nazionali e i team dedicati nelle strutture diffuse sul territorio. Tutti gli appassionati sono inoltre benvenuti sulle piste di Bielmonte a partire dalle 9, muniti di sci o snowboard.