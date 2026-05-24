Raid dei vandali in frazione: a Baltigati scritte oscene e porte sfondate

Una decina di abitazioni è stata danneggiata la scorsa domenica pomeriggio nella parte vecchia di Baltigati, frazione di Soprana, a Valdilana. A entrare in azione, a detta di vari testimoni, è stato un gruppo di giovani, al momento non ancora identificati, che ha preso di mira soprattutto case vecchie o usate solo in alcuni periodi dell’anno.

Gli immobili appartengono in molti casi a turisti o a persone straniere che non vivono stabilmente in paese. Proprio l’assenza dei proprietari ha permesso ai ragazzi di agire indisturbati per un certo periodo, fino a quando alcuni residenti hanno notato movimenti sospetti.

Porte sfondate e scritte sui muri

I danni sono pesanti. In diverse abitazioni sono state forzate o abbattute porte, mentre le pareti esterne e interne sono state coperte con scritte e disegni realizzati con bombolette spray. Scritte e disegni per lo più osceni. In alcuni casi i muri sono stati resi quasi irriconoscibili.

Non si è trattato soltanto di vandalismo. Da una delle case sono anche spariti alcuni oggetti. Per questo l’episodio, nato come una bravata, ha assunto contorni più gravi e ha provocato forte preoccupazione tra gli abitanti della frazione.

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Le indagini sugli autori

L’allarme è partito dai residenti, insospettiti dalla presenza del gruppo vicino alle case. Alcuni testimoni hanno visto i giovani e li hanno descritti come ragazzi tra i 15 e i 17 anni, non residenti in paese.

Una donna ha chiesto spiegazioni per quel comportamento, ma ha ricevuto in risposta un gesto offensivo. Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori del raid. Si spera infatti che le immagini della videosorveglianza attiva ormai da diversi anni in Valdilana possa aiutare a risalire all’identità dei responsabili.

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