Rissa allo stadio di Crevacuore, forse per una frase razzista

Una vicenda i cui contorni non sono ancora chiari: anche perché quando i carabinieri sono arrivati, la sitazione si era già calmata. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 1 marzo allo stadio di Crevacuore, dove si giocava l’anticipo della partita di calcio di Terza categoria tra Valsessera e Virtus Crusinallo.

In campo si è verificata una rissa tra giocatori per motivi in via di accertamento. C’è chi ha parlato di un insulto razzista nei confronti del portiere della Virtus, formazione omegnese.

La situazione si è subito calmata

All’arrivo dei carabinieri però la situazione in campo era già stata ridimensionata e la partita è stata portata a termine regolarmente. Non ci sono stati feriti o danni. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri che hanno ascoltato le testimonianze dei giocatori, dirigenti e direttore di gara.

La partita si è conclusa, anche se l’arbitro ha effettuato alcune ammonizioni ed espulsioni. A questo punto bisognerà anche attendere il comunicato ufficiale della federazione per capire la versione data dal direttore di gara sulla vicenda e capire se ci saranno eventuali provvedimenti.

