Secchiate di acqua contro i vicini: accade a Valdilana

Una classica lite tra vicini di casa ha richiesti l’intervento dei carabinieri per evitare che degenerasse. E’ accaduto a Valdilana nella giornata di ieri, giovedì 6 marzo. Più precisamente, il battibecco si è innescato a Valle Mosso, per banali questioni.

La litigata ha visto contrapposti una donna di 60 anni e la famiglia vicina. La cosa curiosa è che a un certo punto la donna ha iniziato a prendere di mira i vicini con pietre e secchiate di acqua.

L’intervento dei carabinieri

A questo punto un uomo di 57 anni, facente parte della famiglia bersagliata, ha chiamato i carabinieri. E i militari della vicina stazione sono intervenuti sul posto, riportando la calma. Per fortuna comunque nessuno si è fatto male: una situazione diventata tesa, ma non è sfociata in violenza.

Sempre restando in zona, i carabinieri sono dovuti intervenuire anche a Pray, per placare una lite in famiglia scoppiata tra due coniugi. Anche in questo caso la situazione si è risolta in modo relativamente tranquillo.

Foto d’archivio

