Si schianta in auto contro una casa e rifiuta il test tossicologico

Un incidente stradale nella zona di Valle San Nicolao ha messo nei guai un cittadino marocchino di 26 anni, deferito per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica.

Come riportano i colleghi di Prima Biella, l’uomo, residente a Lessona, ha perso il controllo del veicolo che conduceva, una fiat Punto, andando a scontrarsi contro il muro di un’abitazione in frazione Gallotto.

Il rifiuto a sottoporsi al test tossicologico

Sono intervenute le forze dell’ordine, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto mentre gli operatori sanitari visitavano il conducente.

I carabinieri intervenuti sul posto per accertare la dinamica dell’accaduto hanno notato il comportamento poco lucido del giovane e lo hanno invitato a sottoporsi al classico testi tossicologico. Ma lui si sarebbe rifiutato di effettuare la prova: pertanto i carabinieri hanno provveduto a sequestrare il mezzo e a denunciare a piede libero il conducente per guida sotto effetto di stupefacenti.

