Sostegno conferma il sindaco Giuseppe Framorando. Netta affermazione per il primo cittadino uscente contro la sfidante Danila Vigna.

Con 306 suffragi, pari a quasi il 64 per cento dei voti validi, Giuseppe Framorando viene confermato sindaco di Sostegno. Nulla da fare per la sfidante Danila Vigna, che si è fermata a 173 voti, pari al 36 per cento.

