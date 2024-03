Tragedia a Coggiola: donna precipitata con la propria auto a Viera. Il veicolo si è mosso in discesa, facendola cadere in un dirupo.

E’ fnita con la propria auto giù per un dirupo, dopo che il veicolo sarebbe partito in discesa: ha abbattuto un muretto e trascinato la donna fino a cadere di sotto lungo un dirupo. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo, a Coggiola, in Valsessera. Più precisamente, il fatto è accaduto nella strada verso la frazione Viera, lungo via Castello.

Sull’episodio le notizie sono ancora scarne: la vittima è una donna sulla sessantina. Probabilmente aveva parcheggiato l’auto in discesa senza inserire correttamente il freno a mano, oppure c’è stato un guasto. Sta di fatto che la vettura pochi istanti dopo che la vittima era discesa si è mossa lungo la pendenza e ha finito per trascinarla nel dirupo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per la donna non c’era nulla da fare. In azione anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di prassi. Si attendono comunque notizie più precisa riguardo la dinamica.

