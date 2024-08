Tragedia a Pray: 86enne si ribalta col trattore, nulla da fare per lui. Il pensionato stava facendo alcuni lavori con il mezzo agricolo.

Tragedia a Pray: 86enne si ribalta col trattore, nulla da fare per lui

Un 86enne ha perso la vita in una frazione di Pray ribaltandosi con il proprio trattoree. E’ accaduto in una frazione. La dinamica dell’incidente non èa ncora stata resa nota: il pensionato stava comunque facendo alcuni lavori di manutenzione quando improvvisamente il mezzo agricolo si è ribaltato, buttandolo a terra.

L’intervento dei soccorritori

E’ subito stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco. Purtroppo le condizioni dell’uomo erano troppo gravi, e per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo, alla fuine è stato inutile ogni tentativo di rianimarlo. Saranno i carabinieri a ricostruiree la dinamica della tragedia.

Foto d’archivio

