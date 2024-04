Travolto da un’auto, Valdilana saluta l’imprenditore Silvio Repanati. La sua vita legata alla storica azienda di trasporti. Il funerale si celebra martedì pomeriggio a Valle Mosso.

Travolto da un’auto, Valdilana saluta l’imprenditore Silvio Repanati

Si celebra nel pomeriggio di domani, martedì 16 aprile, il funerale di Silvio Repanati, imprenditore dell’omonima azienda di trasporti su strada. L’uomo aveva 68 anni ed è morto per le conseguenze di un investimento avvenuto lo scorso martedì sera a Vigliano.

Repanati era stato stato investito da una Mercedes Classe E condotta da un giovane di 22 anni residente in paese. Erano circa le 20.30. Subito dopo l’incidente, Repanati è stato soccorso dall’ambulanza del 118. I medici lo hanno stabilizzato per procedere al trasporto in ospedale. Le sue condizioni erano parse da subito molto gravi.

L’equipe medica del pronto soccorso ha fatto di tutto per salvarlo. Ma nella notte è stato dichiarato il decesso. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

Viveva da anni a Ronco

Silvio Repanati abitava da diversi anni a Ronco Biellese, ma la sua famiglia è sempre stata legata alla valle di Mosso. Gestiva infatti l’azienda stoica di trasporti “Repanati” in via Rovella. E qui ha sempre lavorato. Sconcerto anche nell’azienda dove Silvio Repanati era apprezzato da tutti, si occupava in prima persona dell’organizzazione del lavoro.

L’addio della comunità

Come accennato, dopo aver avuto il nulla osta della mastratura che indaga sull’incidente, le esequie di Silvio Repanati sono state fissate per martedì pomeriggio alle 15 partendo dalla chiesa parrocchiale di Valle Mosso. Dopo il funerale il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio. Dalle 13 alle 14.30 di domani sarà possibile rendere omaggio al feretro nell’azienda di famiglia, in via Rovella 16 a Valle Mosso.

Repanati lascia la moglie Rosa Maria, i figli Edoardo e Selina, la sorella Graziella e il fratelklo Mauro con i rispettivi familiari. Già queata sera alle 20 ci si potrà stringere intorno alla famiglia durante la recita del rosario, che si terrà sempre nella parrocchiale a partire dalla 20.

