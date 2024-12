Trivero, consegnate le borse di studio alla “Vitale Barberis Canonico”. La storica azienda tessile premia i figli meritevoli dei dipendenti, e anche altri ragazzi.

Trivero, consegnate le borse di studio alla “Vitale Barberis Canonico”

Consueta cerimonia di attribuzione delle borse di studio alla “Vitale Barbiris Canonico” di Pratrivero. La consegna si è tenuta l’altro giorno nella sede della storica azienda tessile, una delle più antiche al mondo.

Il bando di premiazione delle borse di studio è nato nel 2003, e dal 2017 include, oltre ai figli dei lavoratori, anche tutti gli studenti dell’area biellese e valsesiana che si sono distinti nell’esame di maturità e nel successivo percorso universitario, con alte votazioni di merito e con scelta di specifici percorsi formativi scientifico-matematici.

Presente il presidente dell’Uib

Lucia Bianchi Maiocchi, presidente del comitato di assegnazione Borse di studio, ha introdotto come ospite il presidente dell’Unione industriale biellese, Paolo Barberis Canonico, ringraziando tutte le persone di Vitale Barberis Canonico che con il loro lavoro rendono possibile da oltre vent’anni l’assegnazione delle borse di studio. Il presidente Paolo Barberis Canonico nel suo discorso ai giovani studenti ha affermato il proprio orgoglio di essere biellese e di rappresentare il tessuto industriale locale.

Ecco chi sono i premiati

Per le borse di studio 2024 i premiati sono Sebastiano Campopiano (diploma Itis Biella e iscritto a informatica), Nicolò Le Rose (diploma liceo scientifico e iscritto a ingegneria

aerospaziale), Charif El Gataa (laureando in matematica) ed Ettore Fogliano (laureando in ingegneria della produzione industriale).

In precedenza, il 9 dicembre scorso si era tenuto un altro evento per la consegna di quattro assegni di studio e altri tre riconoscimenti premiali a sette figli di lavoratori dell’azienda, nell’ottica di un supporto davvero “familiare” con un bando rivolto esclusivamente ai figli dei lavoratori dell’azienda, riferito alla generalità dei diplomi e successivi corsi di laurea, secondo criteri meritocratici inclusi in un nuovo e diverso regolamento.

