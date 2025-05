Trivero fa gli auguri a Omar e Laura, sposati da 65 anni. Festa per il noto imprenditore e la moglie. Un amore sbocciato al ristorante “La Sella” di Mosso.

Trivero fa gli auguri a Omar e Laura, sposati da 65 anni

Una festa per celebrare il traguardo dei 65 anni di matrimonio. Il 20 aprile, giorno di Pasqua, i parenti hanno festeggiato con affetto Laura Ferrari e Omar Gioia, che vivono in frazione Cereie a Valdilana. Un traguardo importante che è stato postato anche sui social e ha ricevuto molti like e tanti messaggi di auguri. Omar Gioia, classe 1931, è molto conosciuto in zona per la sua attività di imprenditore, di musicista e per il suo impegno nel mondo del volontariato.

Il colpo di fulmine al ristorante

Nel 1957 ha conosciuto Laura, di otto anni più giovane, novarese doc. «Avevo conosciuto – ricorda Omar – sua sorella, che era maggiore di tre anni e altri amici comuni di Borgosesia. Poi il primo maggio del 1957 ci siamo innamorati da subito al ristorante La Sella di Mosso. Io suonavo il pianoforte e lei era lì ed è scattata la scintilla».

La storia d’amore è continuata e i due giovani hanno iniziato a frequentarsi e a conoscersi. «La mia famiglia – spiega Laura – non mi permetteva molto di uscire, erano altri tempi. Quindi si andava al cinema alla domenica pomeriggio. Ci frequentavamo così. Dopo tre anni di fidanzamento ci siamo sposati a Novara dall’allora vescovo il 20 aprile del 1960. Io avevo 21 anni, Omar 29».

Da Borgosesia al basso Triverese

Dapprima la coppia ha vissuto tre anni a Borgosesia, a Ponzone sopra l’albergo La Posta per poi trasferirsi a Cereie nel 1966 dove vive tuttora.

Negli anni sono nati i figli Paola nel 1961, Maurizio nel 1963. Marisa, che è mancata nel 2010, è nata nel 1965.

«Era comodo stare qui – continua Laura – per i nostri figli c’era l’asilo vicino e anche la scuola elementare. Abbiamo vissuto tanti bei momenti come le vacanze in famiglia. A me piace molto viaggiare in automobile e così abbiamo fatto. La trovo comoda e offre più libertà di spostamento».

I ricordi di una vita

Nella casa di Cereie ci sono tanti album di fotografie sul tavolo, tanti ricordi: il matrimonio, la nascita dei figli, i 90 anni di Omar festeggiati 4 anni fa, i momenti insieme, le immagini con i nipoti.

«Siamo nonni di cinque nipoti – commenta la coppia – a cui siamo molto affezionati. Sono tutti ravvicinati come età e siamo molto uniti. Abbiamo festeggiato insieme a loro questo importante traguardo di vita e siamo davvero contenti dei momenti che abbiamo condiviso noi come coppia e con tutta la nostra famiglia».

