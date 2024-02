Trivero, i colleghi fotografi per l’addio a Maristella Fighera. Celebrato il funerale di una persona conosciuta e stimata in tutta la valle.

C’erano anche i suoi colleghi martedì pomeriggio a dare l’ultimo saluto a Maristella Fighera, 87 anni, la “signora dei fotografi”. Così nella chiesa di Trivero Matrice è stato dato l’addio a una donna che in valle di Mosso ha fatto la storia della fotografia.

Dalle classiche immagini di classe nelle scuole fino ai matrimoni, dai coscritti agli eventi di paese, la scritta “Foto Maristella” per oltre cinquant’anni è comparsa su migliaia di immagini. E lei con il suo lavoro ha contribuito a raccontare e fare memorie delle storie belle o drammatiche del suo territorio, come quando giovanissima documentò l’alluvione del 1968 che sconvolse Valle Mosso.

Laddio dei colleghi

Per chi ha frequentato le scuole tra gli anni Ottanta e i Duemila, Maristella era una istituzione, immancabile a metà anno scolastico la foto di classe. E leo pronta a sistemare a meglio il gruppo prima di scattare l’immagine più bella.

E martedì pomeriggio anche diversi colleghi hanno voluto darle l’ultimo saluto, in fondo ha saputo insegnare a tutti qualcosa. Ha tenuto aperto il suo negozio fino a pochi anni fa, non solo una attività commerciale, ma un punto di riferimento per amiche e amici. Aveva collaborato con diverse testate giornalistiche del Biellese andando a coprire servizi ovunque in tutta la Valsessera, un servizio che la teneva impegnata anche nel fine settimana.

Andare a scattare la foto alla festa del paese o alla comunione, per lei era anche un modo per parlare, intrattenersi e stare in mezzo alla gente. Mancherà per il suo carattere deciso e per la sua simpatia, con la battuta sempre pronta.