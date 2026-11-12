Valdilana punta sul campo di Ponzone: investimento da 585mila euro per rifare l’impianto

Il Comune di Valdilana ha messo in programma un investimento da 585mila euro per il campo di Ponzone, con l’obiettivo di intervenire in maniera organica su una struttura utilizzata da società sportive, atleti e cittadini.

Il progetto non riguarda un unico settore dell’impianto, ma una serie di lavori distribuiti su più parti della struttura. L’intento è quello di aggiornare gli spazi esistenti, migliorare le condizioni di utilizzo e rendere il campo più adeguato alle esigenze dell’attività sportiva.

Scelti dalla redazione Valdilana, nuove telecamere e due semafori: ecco dove cambierà la viabilità

Tribuna, luci e recinzioni da rinnovare

Tra le opere principali figura il rifacimento completo della tribuna destinata al pubblico, uno degli elementi più visibili del campo. L’intervento servirà a rinnovare gli spazi riservati agli spettatori e a migliorare la funzionalità complessiva dell’area.

Previsti inoltre lavori sull’illuminazione e sulle delimitazioni esterne. Saranno riqualificato l’impianto luci e rifatta la recinzione perimetrale, così da aggiornare sia le dotazioni tecniche sia le condizioni di sicurezza lungo il perimetro.

Più spazio per il terreno di gioco

Il progetto comprende anche l’ampliamento della superficie utilizzata per l’attività calcistica, un intervento destinato a incidere direttamente sull’organizzazione degli spazi a disposizione di squadre e atleti.

A questo si aggiungerà l’adeguamento dell’impiantistica elettrica. Le dotazioni tecnologiche del campo saranno quindi aggiornate insieme alle opere strutturali, in modo da evitare una riqualificazione limitata soltanto agli elementi più evidenti della struttura.

Attenzione anche agli accessi

Nel piano è compresa anche la sistemazione del passaggio pedonale collegato all’impianto, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dell’area per chi raggiunge il campo a piedi.

L’intervento assume così una dimensione più ampia rispetto alla sola attività agonistica. Il campo di Ponzone è infatti anche uno spazio di aggregazione locale, frequentato durante allenamenti, partite e iniziative che coinvolgono giovani, famiglie e appassionati. Ed è il campo di casa della Valdilana-Biogliese.

Un investimento sulle strutture sportive

Con questa operazione il Comune prosegue il lavoro sugli impianti presenti sul territorio. La riqualificazione punta a rendere il campo più moderno e funzionale, intervenendo contemporaneamente su sicurezza, utilizzo sportivo e accessibilità.

I 585mila euro previsti rappresentano quindi uno degli investimenti più significativi dedicati allo sport a Valdilana, con una serie di lavori pensati per incidere sulla qualità complessiva della struttura di Ponzone.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati