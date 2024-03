Valdilana accoglie i nuovi cittadini: festa per 49 bimbi nati nel 2023. All’asilo nido presentato anche il progetto del “corredino sospeso” per aiutare le famiglie.

Valdilana accoglie i nuovi cittadini: festa per 49 bimbi nati nel 2023

Una festa dedicata ai 49 bambini nati in paese nel 2023. Il comune di Valdilana ha pensato e messo in campo un’iniziativa con le famiglie per dare il benvenuto ai futuri cottadini. L’incontro si è svolto sabato mattina nell’asilo nido “Marco Pareti” di frazione Pramorisio.

Erano presenti le educatrici e il personale dell’asilo, il sindaco Mario Carli e l’assessore Elisabetta Prederigo, che hanno ringraziato i presenti. Il Comune di Valdilana ha aderito alla rete nazionale “Costruiamo gentilezza”. L’obiettivo è quello di raggiungere, entro il 21 marzo del 2036, gli obiettivi e le pratiche legate alla gentilezza.

Il “corredino sospeso”

All’appuntamento non sono mancate le giovani coppie, i nonni e soprattutto i piccoli che hanno reso speciale la festa. In questa occasione è stato messo in campo il progetto denominato “Corredino sospeso” per dar modo alla comunità di fare un regalo a questi bambini e bambine. Su un tavolo sono stati posizionati i tanti regalini impacchettati fatti dai cittadini, che hanno risposto positivamente all’invito dando in questo modo una mano alle famiglie.