Valdilana, in Posta con documenti farlocchi. Poi aggredisce un carabiniere. Arrestato un uomo nell’ufficio di Valle Mosso.

Valdilana, in Posta con documenti farlocchi. Poi aggredisce un carabiniere

Si era presentato a uno sportello dell’ufficio postale di Valle Mosso per incassare un assegno. Alla richiesta di identificarsi, aveva presentato un documento di identità rilasciato dalla associazione “Popolo della Madre Terra”. I toni si sono accesi al punto da dover chiamare i carabinieri, che alla fine hanno arresto l’uomo. E’ accaduto l’altra mattina nella frazione di Valdilana.

LEGGI ANCHE: Follia in autostrada: poliziotti presi a martellate, ne nasce una sparatoria

Il battibecco in Posta

Come accennato, alla richiesta degli impiegati di esibire un documento d’identità valido, l’uomo aveva reagito alzando i toni e facendosi sempre più minaccioso ed insistente. Tanto da far partire una richiesta di intervento al 112.

Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia dei carabinieri (la caserma dista un centinaio di metri). E i militari hanno cercato di riportare alla calma l’uomo, chiedendogli anche di mostrare un documento di identità riconosciuto dagli enti pubblici.

L’uomo dichiarava però di non riconoscere i militari come “autorità” e poi, improvvisamente, dava un violento spintone al capopattuglia cercando di aggredirlo ed ignorando le sue intimazioni a fermarsi, costringendo il militare ad utilizzare lo spray urticante in dotazione.

Scatta l’arresto

Finalmente bloccato, è stato identificato per un cinquantenne della zona e arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale. Poi su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato accompagnato nella sua abitazione. Qui rimarrà agli arresti domiciliari in attesa della convalida.

Il militare aggredito è stato visitato all’ospedale di Biella, ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook