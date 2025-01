Valdilana scende sotto la soglia dei 10mila abitanti. Il calo è in parte frenato dai nuovi arrivi. «Sono già allo studio politiche per attirare i giovani e migliorare i servizi».

Valdilana scende sotto la soglia dei 10mila abitanti

Per la prima volta il giovane comune di Valdilana scende sotto i 10mila abitanti. Lo dice il dato dell’anagrafe a fine 2024. E’ un paese già riconosciuto tra i più “anziani” d’Italia, e riflette pienamente la crisi demografica che attraversa l’intero Paese, accentuata da un costante calo delle nascite e da un progressivo invecchiamento della popolazione.

I dati del 2023 e 2024 evidenziano un saldo naturale negativo, rispettivamente di -116 (anno 2023) e -119 (anno 2024) unità complessive. Questi numeri, che testimoniano il divario crescente tra nuove nascite e decessi, si inseriscono in un trend consolidato, comune alla provincia di Biella e al resto d’Italia. A frenare il calo è invece il saldo positivo tra emigrati e immigrati.

I numeri degli ultimi anni

A fine 2024, la popolazione residente si attesta a 9.947 abitanti, in calo rispetto ai 10.062 dell’anno precedente. Questo decremento, come accennato, è però in parte mitigato da un saldo migratorio che, pur non sufficiente a compensare il saldo naturale negativo, rappresenta un segnale positivo per il ripopolamento del territorio.

Da ricordare che alla sua nascita, nel 2019, Valdilana aveva poco più di 11mila residenti. Già nel corso dell’anno si era scesi sotto quota 11mila.

“Andamento comune a tutti i centri di montagna”

«Paragonando la situazione del comune di Valdilana a un comune simile per dimensione e conformazione, emerge un panorama di sfide analogo – spiegano dall’amministrazione del sindaco Mario Carli -. Tutte le realtà montane affrontano difficoltà legate allo spopolamento e alla sostenibilità dei servizi locali, evidenziando la necessità di politiche mirate a favorire l’insediamento di nuove famiglie e attrarre giovani».

Nonostante il calo demografico, Valdilana è il terzo Comune del Biellese, si afferma come importante polo industriale e si distingue per l’offerta di servizi privati e pubblici, che rappresentano un valore aggiunto rispetto a molti comuni vicini. «L’amministrazione comunale di Valdilana è impegnata in un piano strategico volto a mantenere e potenziare quanto fin ora fatto – spiegano ancora dal Comune -. Tra le priorità, massima attenzione al mantenimento e miglioramento delle infrastrutture e dei servizi essenziali al fine di garantirle ai residenti e, nello stesso tempo, rendere il comune attrattivo per nuove famiglie e attività produttive. Iniziative come la valorizzazione del territorio montano, il sostegno alle giovani coppie e la promozione di progetti abitativi per anziani autosufficienti sono già in fase di progettazione».

