Valdilana, si ritrova sulle scale di casa un ubriaco che lo insulta

Si trova una persona ubriaca nelle scale di casa, ma quando i carabinieri sono giunti sul posto dell’inquietante personaggio non c’era più traccia. Brutto incontro in un condominio di Trivero avvenuto qualche giorno fa, verso sera.

La segnalazione ai carabinieri è arriata da parte di un uomo di 42 anni, che è uscito dal suo appartamento e si è ritrovato di fronte sulle scale un soggetto visibilmente ubriaco. Il quale, senza motivo, lo ha insultato e minacciato. Non si capisce se costui avesse sbagliato condominio, o avesse qualche problema pregresso.

L’intervento dei carabinieri

Come accennato, l’uomo per precauzione ha contattato il numero unico di emrgenza 112. Ma uando i carabinieri sono giunti sul posto dell’inquietante personaggio non c’era più traccia. Anche le ricerche nel circondario hanno dato esito negativo.

