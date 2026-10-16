Serra di marijuana nascosta in casa: 34 piante e quasi un chilo di droga sequestrati

Una coltivazione di marijuana realizzata all’interno dell’abitazione, con piante in diversi stadi di sviluppo e oltre 900 grammi di sostanza già essiccata. È quanto hanno scoperto mercoledì 14 ottobre a Carpignano Sesia gli agenti delle squadre mobili di Novara e Biella, intervenuti nell’ambito di un’attività antidroga.

Al termine dell’operazione è stato arrestato un italiano di 48 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. La perquisizione ha interessato diversi ambienti della proprietà, dalla cantina fino a un rustico adiacente e al giardino, facendo emergere una coltivazione organizzata su più spazi.

Due serre artificiali nella cantina

Nel locale cantina i poliziotti hanno individuato flaconi di fertilizzante e due strutture predisposte appositamente per far crescere la marijuana. All’interno della prima si trovavano sei piante già nella fase di infiorescenza, mentre nella seconda ne sono state contate altre 25 ancora in fase di crescita.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti nel resto dell’abitazione. In un altro locale sono stati recuperati 148,9 grammi di marijuana pronta al consumo, insieme a due bilancini e materiale che, secondo gli investigatori, poteva essere utilizzato per suddividere e confezionare lo stupefacente.

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Altri 764 grammi nascosti nel rustico

La parte più consistente del sequestro è arrivata durante il controllo di un rustico vicino alla casa. Qui gli agenti hanno trovato altri 764 grammi di marijuana già lavorata, facendo salire a oltre 900 grammi il quantitativo complessivo di cannabis immediatamente disponibile.

Nello stesso locale sono comparsi anche stupefacenti di altro tipo: due involucri contenevano rispettivamente 2,1 grammi di eroina e 0,31 grammi di cocaina. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi accertamenti.

Altre tre piante nascoste nel giardino

La ricerca non si è fermata agli edifici. Controllando il terreno della proprietà, gli agenti hanno individuato altre tre piante di marijuana, nascoste tra la vegetazione del giardino e già in infiorescenza. Sommando quelle coltivate all’interno e quelle all’aperto, le piante sequestrate sono complessivamente 34.

L’intervento avrebbe quindi interrotto non soltanto la possibile disponibilità di quasi un chilogrammo di marijuana già pronta, ma anche ulteriori cicli di produzione delle piante ancora in crescita. Terminata la perquisizione e completati gli atti, per il 48enne è scattato l’arresto.

Foto redazione

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