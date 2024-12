Valsessera senza medici, oggi arrivano le telecamere di RaiTre. Appuntamento nel piazzale del mercato di Pray, il servizio andrà poi in onda nel programma “FuoriTg”.

Valsessera senza medici, oggi arrivano le telecamere di RaiTre

Arrivano anche le telecamere di RaiTre per denunciare la mancanza di medici in Valsessera. Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 dicembre, una troupe sarà presente dalle 10 nell’area commerciale nei pressi del mercato di Pray per ascoltare l’appello dei cittadini e degli amministratori. Il servizio andrà poi in onda nel programma “FuoriTg”.

Sarà presente il sindaco di Coggiola Paolo Setti. «Per prima cosa – interviene Setti – vorrei sottolineare che tutti gli amministratori della Valsessera hanno sempre partecipato alle riunioni organizzate dall’Asl Vercelli. Chi va a scrivere sui social e va a dire il contrario non sa cosa dice e vuole soltanto attaccare e creare polemiche che non aiutano di certo. In questi anni credo di aver fatto tutto il possibile per cercare di risolvere la questione della carenza dei medici – aggiunge -. Ho creduto nel progetto della telemedicina, il nostro Comune ha partecipato a bandi per potenziare il poliambulatorio. Continuiamo a batterci per chiedere soluzioni che possano garantire una sicurezza ai nostri cittadini».

Ma i medici non si trovano

Ma il problema che sembra non avere soluzioni è la mancanza di medici di base. Con la fine del mese di dicembre lascerà l’incarico la dottoressa Giulia Detratti. E a questosi aggiunge il pensionamento prossimo del dottor Francesco Postorino, sempre attivo tra Coggiola e Pray. Quindi si parla di migliaia di persone che resteranno senza medico di base.

Da parte sua l’Asl Vercelli fa sapere di aver già provveduto ad attivare tutta la procedura per trovare un sostituto della dottoressa Detratti. Secondo le previsioni dovrebbe esserci un periodo di copertura con gli ambulatori distrettuali in attesa che venga espletata la procedura regionale di assegnazione delle carenze che dovrebbe essere prevista tra febbraio e marzo.

E stamane a Pray è attesa una troupe televisiva di Rai 3. Sui social è iniziato anche il passaparola per essere presenti e portare la propria esperienza personale. Dovrebbero esserci tutti i sindaci della zona. Intanto sui social è da tempo patito il passaparola per cercare di raccogliere più testimonianze possibili.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook