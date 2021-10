Alessandro Marchini migliore scalatore in bici. Per il valsesiano gloria fuori regione.

Marchini migliore scalatore orobico

Per la prima volta la maglia del trofeo dello scalatore orobico finisce sulle spalle di un ciclista che non viene della Lombardia. E il ciclista in questione è il borgosesiano Alessandro Marchini. Lo scorso sabato 2 ottobre Marchini ha ottenuto il primo posto di categoria nella cicloscalata Alzano-Monte di Nese e ha vinto la classifica generale tra i Senior 2.

Cinque ottime prove

Il trofeo si articolava su nove prove e Marchini è riuscito a centrare l’impresa partecipando soltanto a cinque di esse, in cui ha raccolto due primi, due terzi e un quarto posto. Grande felicità il borgosesiano, “emigrato” da qualche anno a Omegna, e che difende i colori del Team Valli del Rosa.

«Come vincere un Giro d’Italia»

«Il trofeo dello scalatore è un po’ il mio Giro d’Italia – racconta Marchini -. Vincere nella patria degli scalatori è davvero un risultato importantissimo. L’anno per me è stato davvero complicato, ma alla fine la mia tenacia e la mia determinazione, insieme al grande aiuto che mi ha dato mia moglie Gabriela, mi hanno portato a un successo che per me vale una stagione».

In foto Alessandro Marchini con la moglie Gabriela.

