Basket Borgosesia vince ed è sola in testa alla classifica. La Barberi batte il forte Chivasso. Gran tifo dagli spalti

E’ finita con la “ola” del pubblico borgosesiano, sotto la guida dei Dunkers che hanno fatto un tifo sfrenato per 40 minuti. La Barberi Valsesia batte il Chivasso e resta in testa da sola alla classifica. Niente male per una neopromossa, anche se ambiziosa.

Gagliardini: prova di maturità

«Una gran prova di maturità – commenta coach Gagliardini – , i ragazzi hanno capito l’importanza di questa partita e hanno avuto un atteggiamento super, specialmente in difesa. E grazie ai nostri tifosi».

