Borgo calcio in lutto: addio al papà del presidente

“Il Borgosesia calcio si stringe e si unisce al dolore del presidente Michele Pizzi per la scomparsa, all’età di 89 anni, di suo padre Enzo. Giocatori, staff e dirigenti porgono alla famiglia Pizzi le più sentite condoglianze. La squadra, domani contro la Lucchese, scenderà in campo con il lutto al braccio”. E infatti i giocatori nella gara odierna contro la Lucchese hanno giocato con la fascia scura. Alla fine è stato un pareggio: ospiti in vantaggio, poi capitan Eros Castelletto (nella foto) ha rimesso il risultato a posto.

Domani il funerale

Il funerale di Enzo Pizzi sarà celebrato nella mattinata di domani, lunedì 9 settembre, in Toscana. Sempre domani, la salma sarà tumulata alle 14:30 al cimitero di Borgosesia.

