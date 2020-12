Borgosesia-Arconatese partita stregata: rinviata per la terza volta. Oggi pomeriggio non si è giocato: non per il Covid, ma per la neve…

Borgosesia-Arconatese partita stregata: rinviata per la terza volta

Sembra una maledizione. Ancora una volta Arconatese e Borgosesia non sono riuscite a sfidarsi. Il recupero della settima giornata del campionato di serie D, che avrebbe dovuto disputarsi oggi sul campo di Busto Garolfo è stato infatti nuovamente rinviato a causa della nevicata che lunedì ha imbiancato Piemonte e Lombardia. Probabilmente il match sarà riprogrammato mercoledì 13 gennaio, ma ancora la notizia non è ufficiale.

E’ il terzo rinvio

La gara originariamente avrebbe dovuto disputarsi il 25 ottobre, ma in quell’occasione era stata la società milanese a chiedere il rinvio a causa di alcuni casi di Covid scoperti nella rosa, poi i contagi sono arrivati anche in casa granata e quindi l’incontro era slittato ulteriormente al 16 dicembre. In quella data però il Borgo era stato poi costretto a recuperare il derby col Gozzano, saltato tre giorni prima a causa dei tamponi fasulli.

