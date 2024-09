Campionato europeo autocross a Maggiora: 140 piloti iscritti. Fine settimana di adrenalina per la nona prova del Campionato Europeo di Autocross, il 36° Trofeo Borgo Agnello, in programma a Maggiora Offroad Arena.

Campionato europeo autocross a Maggiora: 140 piloti iscritti

Sono già 140 i piloti iscritti, con una grande affluenza, come sempre, di piloti da tutta Europa che non si vogliono perdere uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’intero calendario continentale. Saranno al via tutte le categorie del Campionato: Super Buggy, Buggy 1600, Junior Buggy, CrossCar e Junior Cross Car. Sarà quindi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutta Europa, che come sempre arriveranno numerosi per assistere a una delle gare più attese dell’intero Campionato, che nacque proprio a Maggiora nei primi anni ’70.

LEGGI ANCHE: Maggiora si prepara per il campionato europeo di autocross

I biglietti per partecipare

A grande richiesta è tornata ieri, venerdì 20 settembre, anche la grande Parata per le vie di Maggiora che tanto successo aveva avuto nel 2019; per festeggiare al meglio l’arrivo del Circus europeo AX, sempre nel centro del paese, si terrà anche la Notte Bianca, con stand enogastronomici e tanta buona musica.

I biglietti sono già in vendita on line sul sito di Maggiora Off Road Arena, sia per l’intero weekend, con una formula promozionale particolarmente conveniente, sia per una sola giornata di gara. Entrata gratuita per i bambini sotto i 12 anni. I ticket si possono acquistare in loco.