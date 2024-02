Emilia Mondinelli, primo podio in Coppa Europa: terza nello slalom. Ottima prova a Malbun per la giovane valsesiana. «Grande soddisfazione».

Bella “zampata” di Emilia Mondinelli in Coppa Europa. L’atleta di Alagna dopo le esperienze in Coppa del Mondo l’altro giorno era impegnata a Malbun, in Liechtenstein, dove ha conquistato il suo primo podio in Coppa Europa. Per Emilia è un risultato importante: la scorsa stagione a livello giovanile aveva dominato la scena, e questa invece per lei era la prima stagione con le big.

La giovane è ormai nel gruppo della Nazionale azzurra di slalom femminile, con i tecnici che l’hanno subito lanciata nelle prove di Coppa del Mondo dove ha saputo difendersi e raccogliere i segreti delle big.

Un ottimo terzo posto

Ora arriva anche il podio. E’ arrivata terza dopo la prima manche dello slalom, una posizione che ha saputo mantenere anche nella seconda manche. pur su un tracciato piuttosto segnato. Davanti a lei, due atlete da Coppa del Mondo: vince Leona Popovic, con 52 centesimi su Charlie Guest (in risalita di quattro posizioni nella seconda manche), e 79 sull’azzurra.

«Sono felicissima, sono senza parole per questo risultato» ha dichiarato a Raceskimagazine. Le altre azzurre: tredicesima Beatrice Sola, diciottesima Martina Peterlini, venticinquesima Lucrezia Lorenzi, ventiseiesima Marta Rossetti, ventinovesima Ambra Pomarè, trentesima Annette Belfrond.

Nono posto nella gara di giovedì

Giovedì mattina sempre a Malbun nuovo slalom: Emilia Mondinelli si è classificata al nono posto.