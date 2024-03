Il Borgosesia rimonta un gol al Derthona e incassa un punto. Pari dei granata tra il pubblico amico, rammarico per una traversa di Gilli.

Non è andata male, ma poteva andare anche meglio, se il tiro di Gilli al 26′ della ripresa fosse stato di pochi centimetri più basso. Invece la traversa ha negato al Borgosesia calcio la soddisfazione di un sorpasso nella fase della partita più positiva per i granata.

Oggi allo stadio comunale di via Marconi, impegnati contro il Derthona, i ragazzi di mister Cretaz si sono ritrovati sotto di un gol già dopo 8 minuti di gioco. Il tutto grazie a una rasoiata di Manasiev su calcio di punizione. Il Borgo è bravo a non perdersi d’animo e a provare a riorganizzarsi, rendendosi anche pericoloso in più occasioni. Ma la prima parte della gara termina sul punteggio di 0-1.

Nel secondo tempo bisogna attendere il 24′ per vedere il pareggio dei locali, che arriva dopo una bella serie di azioni degli ospiti, che puntavano a mettere il risultato al sicuro. Invece in contropiede Colombo si ritrova la palla buona e la mette in rete. Due minuti dopo arriva la traversa di Gilli, ma sarebbe forse stata una punizione eccessiva per quel che di buono aveva fatto vedere anche il Derthona.

In classifica cambia poco

Il Borgosesia resta sempre ultimo in graduatoria, anche se va detto che recupera un punto su tutti i diretti concorrenti, usciti sconfitti. Ma per raggiungere la zona play-out servirebbero vittorie.

Foto d’archivio

