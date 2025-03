Primi punti in Coppa del mondo per Emilia Mondinelli. La sciatrice di Alagna è arrivata al 27mo posto nello slalom svedese di Aare.

Sono i primi punti che fa in Coppa del mondo: ieri, domenica 9 marzo, Emilia Mondinelli si è piazzata al 27mo posto nello slalom di Aare, in Svezia, e ha raggranellato appunto il primo risultato tangibile in questa competizione.

Per la cronaca, la gara ha visto due austriache ai primi due posti: prima la 29enne Katharina Truppe, alla sua prima vittoria in Coppa, seconda la connazionale Katharina Liensberger. Solo terza invece la campionissima statunitense Mikaela Shiffrin, che era in testa a metà gara e ha chiuso a 19/100 a causa di una condotta troppo prudente nella seconda.

La soddisfazione della Federazione italiana

«Per il comitato Fisi Alpi Occidentali la grande soddisfazione arriva per i punti conquistati dalla finanziera valsesiana Emilia Mondinelli – si legge sul sito della Federazione -, cresciuta agonisticamente nello Sci club Sansicario Cesana e nella squadra regionale allenata da Alberto Platinetti. Emilia si è qualificata per la seconda manche e alla fine si è piazzata ventisettesima, con una condotta decisa ma prudente, per non sprecare un’occasione molto importante. È un’ottima iniezione di fiducia in vista della prossima stagione, dopo il grave infortunio che aveva fermato Emilia per diversi mesi alla fine dell’inverno 2023-2024».

