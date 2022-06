Rally Lana auto storiche: primo Lombardo, secondo Bertinotti. Due giorni prove lungo le strade biellesi per la gioia di tantissimi appassionati. La classifica completa.

Rally Lana auto storiche: primo Lombardo, secondo Bertinotti

Finisce in Sicilia l’undicesimo trofeo del Rally Lana per auto storiche: ieri, sabato 18 giugno, a fare segnare il tempo migliore sono stati infatti Angelo Lombardo e Roberto Consiglio della scuderia Ro racing. Secondo posto per i detentori del titolo, Marco Bertinotti e Andrea Rondi della scuderia Valdilana Rally&Co.

LEGGI ANCHE: Marco Bertinotti e Andrea Rondi sesti assoluti al Rally storico di Sanremo

Terza posizione per un altro equipaggio biellese, Ivan Fioravanti e Annalisa Vercella Marchese del Team Bassano. Qui la classifica completa.

Tanta gente lungo le strade

Come di consueto, il rally è stata una festa per tantissimi appassionati che tra venerdì e sabato si sono appostati lungo le strade interessate dalla gara per guardare il passaggio delle vetture storiche.