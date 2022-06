Rally Lana storico: i motori rombano dal 17 giugno

Torna l’emozioned el Rally Lana Storico sulle strade biellesi. La gara sarà valevole quale quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche che darà via al secondo girone di gare prima della lunga pausa fino al successivo impegno, l’Alpi Orientali di inizio settembre.

Oltre ai protagonisti del Tricolore Rally e di quello Regolarità a Media, sono attesi anche i contendenti delle Serie riconosciute ACI Sport che sono ben cinque: abbinate al rally e due alla regolarità sport. Agli scatenati trofeisti in gara con le Autobianchi A112 Abarth, si aggiungono infatti quelli della Michelin Historic Rally Cup oltre ai partecipanti al Memory Fornaca mentre per la “sport” sono due le titolazioni: la prima grazie al ritorno nel calendario del Trofeo Tre Regioni e la seconda con la nuova e attesa iniziativa promossa dagli “Amici di Nino”, la North West Regularity Cup che esordirà proprio sulle tecniche ed impegnative strade del Biellese proponendosi come un’interessante trofeo che interessa Piemonte e Liguria proponendo, dopo il Lana, altri quattro appuntamenti.

