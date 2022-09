Ripartono i campionati, a Borgosesia due partite in due giorni

Nel weekend la ripartenza del calcio, a Borgosesia due partite in due giorni.

È il fine settimana della ripartenza del calcio locale. Dopo il debutto ufficiale del Borgosesia, stavolta tocca alle squadre di Promozione e Prima categoria tornare in campo dopo la pausa estiva. In attesa di rivedere in campo anche Seconda e Terza (domenica 25 settembre), a inaugurare la serie di partite in Valsesia sarà il Valduggia. La formazione allenata da Paolo Ottina, infatti, sabato alle 18.30 al Comunale di Borgosesia ospiterà il Feriolo, iniziando così la sua nuova avventura in Promozione. Giorno, orario e stadio dovrebbero essere sempre quelli per le gare casalinghe dei biancazzurri, a meno che qualche avversaria rifiuti l’anticipo. E lo stadio di via Marconi, nemmeno 24 ore dopo, riaprirà le porte ai tifosi per la gara di serie D tra il Borgosesia e il Bra. I granata di Lunardon sono reduci dal pareggio di Fossano e cercheranno di fare bottino pieno contro i giallorossi, avversari storici nella quarta categoria nazionale. Nella prima giornata i giallorossi di Roberto Floris hanno battuto per 3-2 il Legnano, trovando il gol partita nel finale con Tuzza. Squadra esperta quella della provincia granda, il Borgo dovrà sfoderare una bella prova per fare punti.

Tornando in Promozione, domenica “prima” casalinga anche per la Dufour, che riceve al Bacci il Vigliano. L’undici di Stefano Cesano, dopo il successo in Coppa contro i cugini del Valduggia, vuol tornare a riassaporare il gusto dei tre punti anche in campionato.

Comincia davanti ai suoi tifosi anche la Serravallese in Prima categoria. I ragazzi di Roberto Fantini domenica alle 15 sfidano l’Ivrea Banchette, avversaria inedita in un girone che ha ben quattro torinesi (l’altra novità Montanaro, la Strambinese e La Vischese). Il turno d’esordio propone anche il quasi derby tra Valdilana Biogliese e Gattinara, due formazioni che vogliono far bene, mentre la neopromossa Quaronese ha una trasferta difficile sul campo della Virtus Vercelli.

Parte domenica anche la Coppa Piemonte di Seconda e Terza categoria. Nella manifestazione organizzata dal comitato novarese, subito derby tra Carpignano e Romagnano (al Quaglia), mentre il Maggiora ospita il San Maurizio nell’altro girone.

