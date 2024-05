Romagnano supera i play-off e sale in Prima categoria. Stagione che si conclude nel migliore dei modi per i grigio-granata.

Romagnano supera i play-off e sale in Prima categoria

Il Romagnano torna in Prima categoria vincendo i play-off contro il Riviera d’Orta. La stagione si conclude quindi nel migliore dei modi per i grigio-granata, che erano partiti con ben altri obiettivi, certamente più modesti. Ma si sono trovati in corsa per i primi posti, e non si sono tirati indietro.

Una gara in salita

E dire che ieri, domenica 19 maggio, la partita contro il Riviera d’Orta si era messa subito in salita per i sesiani, che si erano trovati in svantaggio all’11 con la rete di Bacaloni. Al 18′ punizione di Serragiotto e palla a lato, poi una traversa centrata da Beltrami. Al 32′ rigore per il Romagnano, e Seragiotto non sbaglia. Prima del finale del primo tempo, altro penalty per i grigio-granata: sul dischetto va ancora Seragiotto, ma questa volta Vescio para.

Due reti nel recupero

Si va a riposo sul’1-1. Nella ripresa il Riviera d’Orta si mette subito in evidenza con un rasoterra di Sahad, deviazione di Bacaloni, ma palla fuori. Poi il Romagnano impegna per due volte Vescio che si salva. La partita si trascina fino al 90′ sul pareggio. Vengono concessi dieci minuti di recupero: al 45′ subito un salvataggio di Vescio, Poi arriva il raddoppio al 93’ di Seragiotto, il rosso al portiere Vescio e c’è ancora tempo per il tris di Anselmino.

Il Romagnano torna in Prima categoria, e nello spogliatoio è festa.

