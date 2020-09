Sara Dossena al via della Biella-Oropa.

Sara Dossena al via della Biella-Oropa

Quando manca ancora una settimana all’evento sono già 300 gli atleti iscritti alla 45esima edizione della “Biella-Oropa”, in programma sabato 10 ottobre. La gara è una delle poche su strada che ha resistito alla pandemia in corso e sta raccogliendo adesioni non solo dal Piemonte, ma anche dalle vicine Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia.n ambito femminile Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo, organizzatori dell’evento, incassano l’iscrizione di una stella di prima grandezza: si tratta della maratoneta e triathleta azzurra Sara Dossena, bergamasca di nascita classe 1984, attualmente tesserata per la 101 Running di Gallarate. Nel 2017 è stata campionessa italiana assoluta dei 10 chilometri su pista e su strada e nel 2018 ha chiuso al sesto posto l’Europeo di Mezza Maratona, vincendo l’oro in Mezza Maratona ai Giochi del Mediterraneo. Con i risultati ottenuti nel 2019 sarebbe stata una delle atlete italiane che avrebbero preso parte alle Olimpiadi di Tokyo, poi rinviate al 2021.

Al via anche un’altra atleta di altissimo livello: la padovana Lisa Borzani, classe 1979 tesserata Bergamo Stars, nazionale azzurra ai Campionati del Mondo di Trail Running nel 2017 e nel 2018 e plurivincitrice del Tor des Geants..

Il percorso sarà quello ormai consolidato negli ultimi anni, con partenza da via Lamarmora, di fronte alla sede dell’Atl e arrivo ai cancelli del piazzale del Santuario di Oropa dopo 12 chilometri e 200 metri e un dislivello di circa 740 metri, nel quale spiccano le “salitone” del Favaro, dove si tocca una pendenza anche del 13 per cento.