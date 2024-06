Salto in alto, Stefano Sottile conquista la finale dell’Europeo. L’atleta borgosesiano ha superato senza intoppi la misura di 2,21 metri. Con lui anche Gianmarco Tamberi e Manuel Lando.

Salto in alto, Stefano Sottile conquista la finale dell’Europeo

Il borgosesiano Stefano Sottile vola in finale ai campionati europei di atletica leggera. Oggi ha saltato 2,21 senza errori: con lui anche Gianmarco Tamberi, campione olimpico, mondiale ed europeo in carica, e l’altro azzurro Manuel Lando. Fuori invece Marco Fassinotti.

Ecco il video del salto di Sottile, che ci ha inviato un gentile lettore.

Stefano Sottile sapeva di essere in forma, lo aveva dimostrato nelle ultime uscite. Il borgosesiano ha saltato in modo impeccabile alla fine ha potuto conquistare la finale. Martedì riflettori puntati su di lui e su tutto il clan azzurro del salto in alto che si è comportato davvero bene.

All’orizzonte ci sono le Olimpiadi

Per Sottile, dopo il 2,20 che gli era valso il bronzo tricolore indoor ad Ancona nel mese di marzo e il 2,23 del meeting tedesco di Essen poche settimane fa, era praticamente certo della convocazione in vista degli Europei.

Ma la rassegna continentale non è il suo unico obiettivo. Dal 26 luglio all’11 agosto a Parigi si disputa la 33esima edizione dei Giochi Olimpici, vale a dire il momento di maggiore prestigio per un atleta. Non sarà facile centrare la qualificazione: è necessario raggiungere la misura di 2,33 metri oppure conquistare i punti necessari per strappare il pass tramite il ranking.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook