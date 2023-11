A Roccapietra strada ancora chiusa. Il masso precipitato pesava 8,4 tonnellate. Una settimana fa il distacco del macigno: in corso gli accertamenti sul versante.

A Roccapietra strada ancora chiusa. Il masso precipitato pesava 8,4 tonnellate

Più di ottanta quintali di roccia finiti sull’asfalto. Risale a una settimana fa il distacco del macigno (per l’esattezza 84 quintali) che è precipitato sulla provinciale interna a Roccapietra.

Il masso si è staccato del versante a monte che sovrasta la frazione ed è rotolato a valle fino a piombare sulla strada, all’altezza delle ultime case prima di uscire dalla frazione in direzione di Varallo. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno altrimenti sarebbe stata una tragedia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale per i vari accertamenti.

La strada chiusa per le verifiche

Il tratto di strada è stato subito chiuso al traffico: al di là della rimozione del masso (che nonostante lo schianto è rimasto pressoché integro), sono iniziate le verifiche per accertare che non ci siano altre situazioni di pericolo.

«Sul territorio comunale ci sono molti versanti che scaricano materiale roccioso – commenta il vice sindaco Eraldo Botta, assessore ai lavori pubblici -. Ma un masso di queste dimensioni è una rarità, non era mai successo prima che appunto un macigno del genere finisse sulla strada. Per fortuna senza conseguenze».

«Abbiamo immediatamente dato incarico ai geologi di constatare lo stato della parete e a un’impresa di effettuare tutti i dovuti accertamenti direttamente in parete. Pertanto si sta monitorando il versante e, sulla base degli esiti delle verifiche fatte dai geologici, decideremo se sarà necessario procedere alla posa delle reti o se sarà sufficiente effettuare solo il disgaggio qualora vi si trovino parti o frammenti che siano soggetti al rischio di distacco e di caduta».