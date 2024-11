Alba magica sui versanti del Monte Rosa dopo la nevicata di ieri. LE FOTO

Alba magica sui versanti del Monte Rosa dopo la nevicata di ieri. Alla Capanna Margherita la temperatura ha sfiorato i -30 gradi. Oggi sole ma aria gelida.

La neve caduta ieri in abbondanza e il cielo che nella notte si è rasserenato hanno regalato un alba da cartolina sulle vette e i versanti del Monte Rosa. Qui sotto, alcune immagini tratte dal sistema di webcamb di Monterosa 2000.

Temperature artiche alla Capanna Margherita

La perturbazione di ieri, giovedì 21 novembre, ha portato anche un deciso calo delle temperature sia in quota che in pianura. Alla Capanna Margherita alle 3 di ieri si sono toccati i -29,2 gradi. E anche nella mattinata di oggi le temperature sono sempre intorno ai -29 gradi.

In tutta la zona le previsioni meteo per oggi annunciano un cielo prevalentemente sereno, ma con aria gelida: «Ritornano le schiarite – riferisce il Centro meteo Piemonte – con venti freddi di foehn in possibile estensione fino in pianura nel corso del pomeriggio».

Risveglio incantato anche nei paesi di montagna

Qui sotto alcune immagini dell’alba di oggi, venerdì 22 novembre, in alcuni piccoli centri dell’alta Valsesia. Sono tratte dal sito WebcamValsesia.

