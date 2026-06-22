Alpàa, salta il concerto di Ron. L’artista ferma il tour per motivi di salute

Il concerto di Ron, previsto per il 15 luglio all’Alpàa di Varallo, è stato annullato. La comunicazione è arrivata oggi, lunedì 22 giugno, direttamente dagli organizzatori della manifestazione, che hanno spiegato come l’artista sia stato costretto a sospendere temporaneamente i propri impegni dal vivo a causa di problemi di salute.

La notizia riguarda uno degli appuntamenti più attesi del programma della cinquantesima edizione della manifestazione. Solo una settimana fa era stato ufficializzato il ritorno del celebre cantautore sul palco di piazza Vittorio Emanuele II, dove avrebbe dovuto proporre alcuni dei brani più amati della sua lunga carriera.

Il messaggio del Comitato Alpàa

Attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali, il Comitato Alpàa ha espresso vicinanza all’artista e rammarico per l’imprevisto cambiamento di programma. Nel messaggio si sottolinea come la decisione sia stata presa in seguito alle condizioni di salute che hanno reso necessario uno stop agli spettacoli dal vivo.

Gli organizzatori hanno inoltre rivolto a Ron un augurio di pronta e completa ripresa, con la speranza di poterlo accogliere presto sul palco della manifestazione varallese. Un pensiero condiviso anche dai numerosi appassionati che avevano già segnato la data sul calendario estivo.

Delusione tra il pubblico e attesa per novità

L’annullamento della serata lascia inevitabilmente un vuoto nel calendario dell’Alpàa 2026. Ron rappresenta infatti una delle voci più apprezzate della musica italiana, capace di attraversare generazioni diverse grazie a canzoni entrate nella storia del repertorio nazionale.

Al momento non sono state comunicate eventuali soluzioni alternative o sostituzioni per la serata del 15 luglio. Ovviamente si dovrà trovare un ripiego, anche perché concerti di qiesta levatura vanno programmati con mesi di anticipo. I prossimi aggiornamenti saranno diffusi dagli organizzatori attraverso i canali ufficiali della manifestazione. Nel frattempo resta l’augurio che l’artista possa superare rapidamente questo momento e tornare presto a esibirsi davanti al pubblico che continua a seguirlo con affetto.

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