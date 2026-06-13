Ron ritorna all’Alpàa: a Varallo una voce che attraversa le generazioni

Ron sarà in concerto all’Alpàa di Varallo mercoledì 15 luglio, alle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele II: lo hanno annunciato gli organizzatori della manifestazione, che quest’anno celebra la sua 50ma edizione. Un altro nome di grande richiamo (ma anche un ritorno) entra così nel calendario dell’evento più atteso dell’estate valsesiana.

L’ingresso sarà libero, come da tradizione, e il pubblico potrà ritrovare dal vivo una voce che ha accompagnato generazioni diverse. Ron porterà sul palco la sua chitarra, la sua eleganza musicale e alcune canzoni diventate patrimonio della musica italiana, da “Una città per cantare” a “Vorrei incontrarti fra cent’anni”.

Una carriera lunga una vita

Dietro il nome d’arte Ron c’è Rosalino Cellamare, cantautore nato a Dorno, in provincia di Pavia, e cresciuto a Garlasco. La musica entra presto nella sua vita, anche grazie al fratello Italo, pianista. Da giovanissimo si avvicina al canto e inizia un percorso che lo porterà a diventare uno degli artisti più riconoscibili del panorama italiano.

Nel corso della sua carriera Ron ha incrociato alcuni dei nomi più importanti della canzone d’autore. Centrale è stato il rapporto artistico con Lucio Dalla, ma nella sua storia musicale trovano spazio anche collaborazioni e progetti condivisi con Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Pino Daniele. Una traiettoria fatta di canzoni, incontri e palchi prestigiosi.

Le canzoni che restano nel cuore

Tra i brani più amati c’è “Una città per cantare”, pubblicata nel 1980 e diventata una delle sue interpretazioni simbolo. Una canzone capace di unire energia e malinconia, ancora oggi riconoscibile fin dalle prime note. All’Alpàa sarà uno dei momenti più attesi da chi segue Ron da sempre e da chi lo ha scoperto nel tempo.

Impossibile non ricordare anche “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, il brano con cui Ron vinse il Festival di Sanremo nel 1996 insieme a Tosca. Una canzone entrata nella memoria collettiva, legata a un’idea di amore sospeso e senza tempo. A Varallo, nella cornice dell’Alpàa, potrà tornare a emozionare sotto il cielo d’estate.

L’Alpàa dei grandi nomi

La 50ma edizione dell’Alpàa conferma la volontà di proporre un programma capace di richiamare pubblico da tutta la Valsesia e non solo. L’arrivo di Ron aggiunge prestigio a una manifestazione che da decenni unisce musica, territorio, tradizione e partecipazione popolare nel cuore di Varallo. Ora il cartellone è quasi completo: mancano due nomi.

Calendario parziale dei concerti dell’Alpàa 2026

Data Artista / evento Link Venerdì 10 luglio Revival anni ’90 clicca QUI Sabato 11 luglio Luca Dirisio e Paolo Meneguzzi clicca QUI Domenica 12 luglio Sergio Cortés, tributo a Michael Jackson clicca QUI Lunedì 13 luglio Nek clicca QUI Martedì 14 luglio Da annunciare — Mercoledì 15 luglio Ron clicca QUI Giovedì 16 luglio Davide Van De Sfroos clicca QUI Venerdì 17 luglio Rkomi clicca QUI Sabato 18 luglio Da annunciare — Domenica 19 luglio Sal Da Vinci clicca QUI

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