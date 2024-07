L’Alpàa chiude il suo primo weekend. Questa sera arriva Fabio Concato. VIDEO

L’Alpàa chiude il suo primo weekend. Questa sera arriva Fabio Concato. Tante iniziative anche per i bambini, migliaia di persone a Varallo.

La serata con “Blasco Anthology tribute band” ha concluso nella serata di ieri, domenica 14 luglio, il primo fine settimana di Alpàa. Migliana di persone hanno invaso la città in questi giorni. Come sempre, l’Alpàa si dimostra una festa dove ciascuno può trovare qualcosa che gli piace.

Anche i bambini hanno attività dedicate a loro: si va dai laboratori creativi con “Le petit atelier di Laura” all’interno del parco di Villa Durio alla Baby dance, e alle bolle di sapone di “Marta in Wonderland”, all’interno del parco di Villa Virginia.

Una festa per tutti

Per chi ama la cucina c’è da spaziare dalle cene gourmet alle grigliate nell’area delle Pro loco. Chi apprezza la cultura ha solo l’imbarazzo della scelta, chi viene per guardarsi gli stand commerciali può passarci tutta una giornata. E chi ama la musica dal vivo e le feste in piazza ha dieci serate tra le quali scegliere quella (o quelle) che preferisce.

C’è chi sale a Varallo solo una o due sere, attirati magari da quel particolare concerto o da quella attività all’aperto. Ma c’è anche tanti gente per cui l’Alpàa è un’occasione per ritrovarsi praticamente ogni sera, per cenare fuori con gli amici, per godersi un bel concerto in piazza.

IL PROGRAMMA DI OGGI, LUNEDI’ 15 LUGLIO

VISITE GUIDATE GRATUITE

Ore 18.30: “Un restauro per Aurelio Luini a Varallo. La mostra, al primo piano di Palazzo dei musei, presso la pinacoteca, restituisce al territorio l’opera di Aurelio Luini. Uno spaccato della storia del Sacro Monte negli anni del suo più profondo rinnovamento (info e prenotazioni 0163.51424, info@palazzodeimusei.it).

Ore 20.45: “Sulle tracce dell’Eremita”. Passeggiata serale con visita alla chiesa della Madonna del Sacro Cuore. Visita alla chiesa del Sacro Cuore e racconto della vita di Giuseppe, l’eremita che viveva in un piccolo locale posto appena dietro. A metà del promontorio del Sacro Monte, gode di uno splendido panorama sulla città. Ritrovo in piazza Ferrari 5 minuti prima della partenza.

ALPÀA+

A Palazzo D’Adda e nelle sue scuderie diverse realtà del territorio potranno presentare le proprie attività nella valle.

LA PIAZZETTA DEL GUSTO

In piazza San Carlo cena con Lo Squero Romagnano (Strozzapreti allo Squero) e Osteria del Caccetta Briona (nostro vitello tonnato con giardiniera di verdure)

SERATA ALLE PRO LOCO

Al Parco D’Adda serata con piatti tipici preparati dalle Pro Loco valsesiane e musica con Dj Mike, ormai un veterano di questo dj set.

IL CONCERTO

In piazza Vittorio Emanuele alle 21.30 concerto di Fabio Concato, che torna dopo l’esperienza della prima esperienza al Sacro Monte, con il suo nuovo tour dell’estate 2024 “Musico Ambulante”. Amatissimo cantautore italiano, già erede di un’importante famiglia di artisti, ha alle spalle una carriera musicale di oltre cinquant’anni. Uno degli interpreti più sensibili e originali del panorama musicale italiano, conosciuto per i brani “Domenica bestiale”, “Rosalina”, “Fiore di maggio” e “Senza avvisare”, ormai entrati nel repertorio comune. Testi artistici profondi, introspettivi e fortemente empatici, ma raccontati con la sua caratteristica gioia e leggerezza, sapranno entusiasmare la rinnovata platea di piazza Vittorio.

Per tutti i dettagli si puù visitare il SITO della manifestazione.

