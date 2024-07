Serata amarcord all’Alpàa con la musica degli anni ’80 e ’90. VIDEO

Serata amarcord all’Alpàa con la musica degli anni ’80 e ’90. L’evento di “Remember Le Cave” anima la piazza. Oggi ultimo giorno della kermesse varallese.

Un’altra piazza riempita, un’altra serata di musica e di buona energia all’Alpàa di Varallo. Ieri, sabato 20 luglio, era la volta dell’evento “Remember Le Cave”, con animazione di Dj e canzoni soprattutto degli anni Ottanta e Novanta, quelle che hanno segnato il successo della storica discoteca di Vintebbio.

Tanta gente a ballare e a cantare insieme canzoni che sono state la colonna sonora di intere generazioni. Ma la giornata di ieri è stata ricca di tantissimi altri eventi: dalla cultura al recital pianistico, dall’uscita in quota con Alpàa+ ai consueti appuntamenti gastronomici. Oggi è il decimo e ultimi giorno, e chiuderà la serata il concerto di Alfa.

IL PROGRAMMA DI OGGI, DOMENICA 21 LUGLIO

ALPÀA+

A Palazzo D’Adda e nelle sue scuderie diverse realtà del territorio potranno presentare le proprie attività nella valle.

LA TRAVIATA

Ore 17.30: al Salone 25 Aprile rappresentazione delle pagine più celebri de “La Traviata” di Giuseppe Verdi

VARADE – ESCAPE ROOM

Ore 19: 90 minuti tra indizi ed enigmi, in un tuffo nel passato nell’antico Salone delle Adunanze di Palazzo dei Musei.

EVENTI SALOTTO IOTIAMO

Ore 10-20.30: “Sacri Monti”, opere su carta di Mauro Maulini. Diciassette fogli, frammenti visivi dei personaggi del Sacro Monte di Orta, svelano un Maulini (pittore, grafico, scenografo e incisore di fine ‘900) inedito e sorprendente.

Ore 11: presentazione del libro di Enrico Frandino. Dai venti impetuosi della vita, emerge “L’uomo di cenere”, l’avvincente raccolta di poesie di Enrico Frandino, scrittore fin dall’età di 15 anni, pluripremiato a livello internazionale. Un intenso viaggio che invita a esplorare il delicato equilibrio tra fragilità umana e forza interiore.

PER I BAMBINI

Ore 16-19: animazione, Baby Dance e Bolle di Sapone con Marta in Wonderland

LA PIAZZETTA DEL GUSTO

In piazza San Carlo, a pranzo l’iniziativa “Oggi cucino io” (Paella dei Golosi). A cena invece, Trattoria dello Stadio Novara (Risotto Carnaroli con crema di zucchine, stracciatella e fiori di zucca) e Ristomacelleria Quarona (Battuta di scottona piemonte con salsa al blu di Campertogno e pere caramellate).

SERATA ALLE PRO LOCO

Al Parco D’Adda serata con piatti tipici preparati dalle Pro Loco valsesiane e musica con Delpo Dj.

IL CONCERTO

In piazza Vittorio Emanuele, chiuderà questa quarantottesima edizione dell’Alpàa il concerto, alle 21.30, di Alfa, il giovanissimo talento e idolo dei più giovani. Ventiquattrenne, Andrea de Filippi si appassiona al mondo della musica fin da bambino, quando inizia a studiare chitarra e pianoforte. Collabora poi con altri giovani artisti già noti, come Annalisa e Rosa Chemical, consolidando il proprio successo iniziale. In questa freschissima tournée “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, porterà alcuni dei suoi brani più amati, come Vai!, CinCin e Bellissimissima <3, conosciuti e apprezzati dai fan di tutte le età, ma soprattutto da giovani e giovanissimi.

Per tutti i dettagli si può visitare il SITO della manifestazione.

