Alpe di Mera cambia volto, la nuova telecabina prende forma

I lavori per la nuova telecabina all’Alpe di Mera proseguono a Scopello, dopo l’avvio del cantiere partito al termine della stagione invernale. L’intervento, seguito da Monterosa 2000, riguarda la realizzazione del nuovo impianto che dovrà servire sciatori, escursionisti e bikers.

Dopo la demolizione della partenza della vecchia seggiovia, l’opera è già entrata nella fase successiva. Una volta completati i lavori edili, si procederà con l’installazione dei componenti meccanici delle stazioni. L’obiettivo resta arrivare pronti per l’avvio della stagione invernale 2026-2027.

Fondi sbloccati per l’opera

L’Unione montana Valsesia segue da vicino l’evoluzione del progetto. Il presidente Francesco Pietrasanta ha ricordato il passaggio amministrativo che permette di sostenere l’investimento: «Il consiglio dell’Unione montana dei comuni della Valsesia ha votato a favore per la modifica dell’accordo di programma con la Regione Piemonte che sblocca circa 5 milioni di euro per il finanziamento dell’opera».

La nuova telecabina monofune da dieci posti Doppelmayr rappresenta uno degli interventi più importanti per il futuro turistico dell’Alpe di Mera. Il costo supera i 21 milioni di euro ed è coperto da fondi del Ministero del turismo e da capitale conferito dai soci, tra cui Provincia di Vercelli, Unione montana, Comuni del territorio e Regione Piemonte.

Accessi regolati durante i lavori

L’avanzamento del cantiere ha portato il Comune di Scopello a disciplinare la viabilità verso l’Alpe di Mera. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 19, l’accesso dalla località Trogo ai parcheggi dell’alpe, nella zona di arrivo dell’attuale seggiovia, è interdetto.

Il sabato e la domenica, invece, il transito fino ai parcheggi dell’Alpe di Mera è libero. Resta sempre consentito l’arrivo fino a Trogo e al relativo parcheggio. L’accesso all’abitato di Mera è permesso soltanto ai veicoli autorizzati per tutta la durata dei lavori.

Una montagna pronta a rinnovarsi

Chi frequenta l’Alpe in queste settimane può vedere da vicino la trasformazione in corso. Tra le novità previste rientra anche l’abbattimento dello storico Hotel Capricorno, chiuso ormai da anni, per lasciare spazio alle nuove soluzioni progettuali legate alla cabinovia.

La conclusione dei lavori è prevista per il 31 dicembre 2026. Il nuovo impianto punta a rafforzare l’attrattività della località non solo in inverno, ma anche nella bella stagione, offrendo un collegamento moderno a chi raggiunge Mera per sciare, camminare o percorrere i sentieri in mountain bike.

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