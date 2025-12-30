In alta Valsesia attivata la guardia medica turistica. Ecco i giorni in cui il centro medico di Alagna sarà aperto.

Anche quest’anno l’Asl Vercelli attiva il servizio di guardia medica turistica ad Alagna per garantire assistenza sanitaria ai turisti soggiornanti in Alta Valsesia durante le festività. In questo modo sia i residenti che i villeggianti e turisti che avranno necessità, potranno contare comunque su un punto di riferimento sanitario in valle.

E’ un servizio pensato in questo periodo in cui è prevista una importante presenza turistica in alta valle per le festività natalizie e di fine anno.

Come accedere al servizio

Occorre tenere presente alcuni accorgimenti. Si ricorda che per accedere al servizio è sempre necessario contattare prima il numero unico 116117. Il medico potrà fornire un consiglio telefonico, invitare in sede, effettuare visite a domicilio o attivare il Servizio di Emergenza se necessario.

Queste le prossime aperture dell’ambulatorio. Ad Alagna il centro medico di piazza Rolandi è aperto oggi, martedì 30 dicembre, dalle 14 alle 19 e mercoledì 31 dicembre dalle 9 alle 19, poi sabato 3 gennaio 2026 dalle 9 alle 19, domenica 4 gennaio 2026 dalle 9 alle 19, lunedì 5 gennaio 2026 dalle 9 alle 19.

Il servizio è gratuito per residenti o assistiti dai medici di medicina generale dell’Asl Vercelli. Negli altri casi: visita ambulatoriale al costo di 20 euro e visita domiciliare al costo di 35 euro. La quota è pagabile tramite avviso di pagamento emesso in seguito alla visita.

