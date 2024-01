Aperto il carnevale di Varallo, protagonista la Veggia Pasquetta. LE FOTO

Aperto il carnevale di Varallo, protagonista la Veggia Pasquetta. La madre di Marcantonio ha tentato la fuga, ma è stata catturata ed è finita sul rogo.

Una “Veggia Pasquetta” possente e forzuta per il Carnevale di Varallo 2024. Stanca di nascondersi dalle guardie che la braccavano, la madre di Marcantonio, per evitare la sua sorte, ha deciso di affrontarle correndo loro incontro caricandosele sulle spalle e fuggire.

A interpretare la maschera quest’anno è toccato a un veterano del carnevale varallese, Fabio Alberti, che per anni ha vestito i panni del Dugo di Varallo Vecchio e che nella vita è anche un giocatore di rugby. La fuga rocambolesca tuttavia non ha sortito l’effetto desiderato. E anche quest’anno la Veggia è stata consegnata al proprio destino, il giudizio e la lettura della condanna in piazza Vittorio e infine il rogo sotto al ponte Antonini.

Tanti varallesi al corteo

Un evento davvero attesissimo dai varallesi che sono accorsi numerosi per partecipare al corteo insieme ai gruppi mascherati dei comitati cittadini e di quelli dei territori limitrofi, la banda musicale “Città di Varallo” e la “Boca band” che hanno allietato il percorso con la loro musica.

Il corteo, come vuole la tradizione è partito dal piazzale di via Mario Tancredi Rossi, nel territorio dei Dughi di Varallo Vecchio. Sono loro che ogni anno hanno il compito di organizzare l’evento che apre il Carnevale e che scelgono chi interpreterà la madre di Marcantonio, il suo consorte conosciuto come Vecchio Bacucco e il piccolo Marcantonio che quest’anno si è goduto la sfilata comodamente adagiato su di una carriola.

Mattia Valle, del comitato dei Dughi, ha poi letto il testamento della Veggia che ha invitato tutto il popolo del carnevale e coloro che lo amano a divertirsi, a godere di questo periodo di festa. Dopo l’ennesimo vano tentativo di fuga la Veggia Pasquetta ha raggiunto la sede del “Club Anni d’Argento” dove la banda musicale si è esibita per la felicità dei soci che hanno ballato e infine brindato assieme alle maschere presenti.

L’intensa giornata si è poi conclusa con il rogo sul greto del fiume Mastallone. Uno dei momenti più attesi della manifestazione che piace ai più piccoli ma che fa ritornare bambini anche gli adulti che rimangono affascinati dallo spettacolo. Un evento che chiude il periodo delle festività natalizie ma che da inizio a quello colorato e spensierato del carnevale.

Per il prossimo fine settimana è atteso lo svelamento dell’identità della “Cecca 2024” la regina del carnevale varallese, nel corso del ballo a lei dedicato e la consegna delle chiavi della città a Marcantonio.