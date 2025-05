Appello di Valsesia Musica: servono soldi, altrimenti addio Concorso internazionale. L’associazione ha fatto i conti: «Al momento non possiamo garantire l’organizzazione dell’evento. Anzi, rischiamo di chiudere».

Appello di Valsesia Musica: servono soldi, altrimenti addio Concorso internazionale

Allarme e appello da Valsesia Musica: se non si trovano nuovi finanziamenti, il prestigioso Concorso internazionale rischia addirittura di non potersi fare. E’ Piera Mazzone, consigliere e referente per la comunicazione, a darne notizia.

«L’associazione culturale Valsesia Musica, che ha sede a Varallo, ha bisogno urgente di un aiuto finanziario per poter programmare le attività 2025. Il consiglio direttivo ha constatato la cronica esiguità delle risorse e l’impossibilità di ricorrere ad ulteriori tagli nelle spese, incompatibili con una manifestazione di rilievo internazionale. E si è dovuto ammettere che la realizzazione dei concorsi internazionali programmati nel 2025 è assai incerta, così come la prosecuzione dell’attività ordinaria».

«Se nelle ormai prossime elezioni si troverà un presidente che voglia subentrare alla dimissionaria Franca Scaglia e ci saranno consiglieri determinati nel proseguire l’attività, sarà necessario reperire almeno 20mila euro, la differenza tra entrate e uscite nel bilancio preventivo 2025. Se non si troverà questa somma Valsesia Musica concluderà la sua attività ultraquarantennale».

LEGGI ANCHE: Dominio coreano a Valsesia Musica: tutti i premi verso l’Oriente

L’appello a enti pubblici e a privati

Da qui l’appello a tutti coloro che in qualche modo possono dare una mano. «Fa notare il maestro Balzani che “E’ necessario un più diretto coinvolgimento ed un maggiore sostegno economico da parte di tutte amministrazioni comunali valsesiane”. L’Associazione chiede un aiuto concreto a enti pubblici, Camera di commercio, Confindustria Vercelli-Valsesia, fondazioni bancarie, distretti locali dei Club di servizio, persone amanti della musica».

Tanto più che la cifra di 20mila euro non appare nemmeno troppo alta, soprattutto se si pensa alla levatura del concorso internazionale che attira giovani musicisti da tutto il mondo.

Per chi volesse contribuire

Chi vorrà assicurare un futuro a Valsesia Musica potrà fare un’offerta sull’Iban intestato a Associazione Culturale Valsesia Musica: IT23 N030 6909 6061 0000 0019 293.

Qualche cenno storico

E’ sempre Piera Mazzone a dare qualche cenno storico: «La prima edizione del Concorso si svolse nel 1981: il maestro Vincenzo Balzani era in giuria e dal 1990 fu chiamato alla direzione artistica, che mantiene tuttora. Nel 1993 nacque la sezione di canto lirico, nel 1998 quella per violino e orchestra, che si rivelò subito un grande successo. Esiste anche un concorso dedicato ai giovanissimi: il Monterosa Kawai. Cristina Minazzoli, assunta come segretaria nel 1999, dopo tre anni di volontariato, è la coordinatrice impeccabile della complessa macchina organizzativa».

Il Concorso internazionale è di fatto il fiore all’occhiello di Valsesia Musica, un evento nato «con la duplice mission di promuovere turisticamente il territorio e di valorizzare i giovani talenti del panorama musicale mondiale. E’ patrimonio di tutta la Valle, motore straordinario di affluenza turistica. Riempiendo in fasce stagionali particolari (maggio e fine agosto-settembre) gli alberghi della città, crea un indotto economico importante a livello di turismo, di ospitalità e soprattutto di cultura. Varallo, grazie a questo concorso, è diventata la Città della musica: questo grande risultato è motivo di legittimo orgoglio, ma implica anche una forte responsabilità: l’impegno nell’assicurare un futuro all’Associazione».

Tra l’altro, il Concorso non ha conosciuto battute d’arresto nemmeno durante il periodo del Covid, utilizzando le connessioni in remoto quando non era possibile organizzare eventi dal vivo.

Nella foto, alcuni membri del consiglio direttivo

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook