Boom di prenotazioni in Valsesia tra Natale e Capodanno. Aperte le piste da sci, sui siti si ricerca alberghiera non si trovano quasi più posti liberi.

Per Natale Alagna è “sold out”, utto esaurito, o quasi. Basta fare una rapida ricerca sui siti specializzati come Booking.it per capire che nel periodo continuato tra Natale e Capodanno le strutture turistiche disponibili sono appena un paio. Già lo scorso fine settimana sono arrivati i turisti e i villeggianti che si fermeranno fin dopo Natale, c’è chi allungherà fino a Capodanno. Altri invece arriveranno subito dopo il 25 dicembre per festeggiare l’ultimo dell’anno sulle piste.

Anche all’alpe di Mera e a Scopello hotel e case vacanze esaurite nel periodo dal 25 dicembre all’1 gennaio, ancora qualche disponibilità nei paesi dell’alta Valsesia. E per le feste di Natale le previsioni danno tempo sereno anche se con temperature fredde che i stanno per la stagione.

Piste aperte e servizio navetta

Ad Alagna si scia ormai dall’8 dicembre senza sosta con le piste a disposizione dei turisti. All’alpe di Mera si è partiti la scorsa settimana con il fine settimana. E da sabato l’apertura è continuativa. A disposizione gli impianti Seggiovia Scopello-Mera, Seggiovia Capricorno, Seggiovia Camparient, Tapis roulant Alpe di Mera e Skilift Campo, mentre per quanto riguarda le piste sono a disposizione il Camparient Alto e Basso, il Canalone Alto e Basso, il Trogo, il Campo, Boschetto, oltre al campo scuola alpe di Mera.

Tutti i servizi invernali si stanno rimettendo in moto per accogliere e far vivere al meglio questa nuova stagione in Valsesia. Tra questi c’è anche il servizio navetta gratuito di Alagna Valsesia, attivo tutti i giorni fino al 21 aprile 2025. La Linea Rossa partirà dalla cittadina di Mollia, servirà le strutture ricettive della località Riva Valdobbia, i parcheggi, e arriverà fino alla partenza degli impianti Monterosa Ski. La Linea Blu, invece, porterà dall’inizio del paese di Alagna fino alla località Wold, passando sempre dalla partenza degli impianti di risalita e con fermate presso le strutture ricettive.

C’è anche una novità quest’anno: l’orario del servizio è stato prolungato. Si potrà così vivere in tutta tranquillità il paese e le sue attività dopo una giornata di sci, prima di rientrare verso la tua auto, albergo o B&B.

