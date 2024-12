Ieri nevicata in montagna: ma la settimana di Natale sarà all’insegna del bel tempo. Da oggi cielo sereno e temperature in linea con le medie del periodo.

Non sarà un “bianco Natale”, anzi. Dopo la modesta nevicata di ieri, domenica 22 dicembre, che ha imbiancato soprattutto i centri oltre i 900-1000 metri, da oggi il meteo punta decisamente verso una sitauzione stabile e soleggiata.

Ieri in Piemonte ha nevicato soprattutto nelle montagne del Torinese, in alcune zona della pianura e in parte nel Vco. Nulla di particolarmente significativo comunque. E ancora meno neve è scesa sull’area di Valsesia, Valsessera e Biellese.

Inizia un periodo di cielo sereno

Da oggi invece, come sottolinea il Centro meteo Piemonte, il cielo «si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. A partire dalla vigilia di Natale un’estesa area di alta pressione si estenderà su buona parte dell’Europa centrale determinando una generale attenuazione dei venti e giornate ampiamente soleggiate per tutte le festività natalizie con temperature massime tra 7-12 gradi. Mentre nelle ore notturne e al primo mattino si potranno verificare gelate estese con minime fin verso i -2 gradi ma con picchi fino a -7 gradi nei noti fondovalle più freddi».

Per i tre giorni della vigili, di Natale e di Santo Stefano il meteo sarà dunque caratterizzato da cielo sereno e da temperature che poco si discostano dalle medie del periodo.

